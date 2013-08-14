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الرئيس الجزائرى يظهر مجدداً على التليفزيون

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الرئيس الجزائرى يظهر مجدداً على التليفزيون الرئيس الجزائرى يظهر مجدداً على التليفزيون

ظهر الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء، مجدداً على شاشة التليفزيون الحكومى لأول مرة منذ 16 يوليو الماضى.

وبث التليفزيون فى نشرته الرئيسية مساء اليوم الأربعاء، صوراً للرئيس بوتفليقة وهو يرتدى بذله منزلية بمقر إقامته فى الجزائر العاصمة متحدثا بطلاقة إلى رئيس الوزراء عبد المالك سلال الذى قدم له عرضا حول حصيلة نشاطات .

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات للحكومة من أجل التحضير الجيد للدخول الاجتماعى المقبل.

وأشارت مصادر فى وقت سابق إلى تحسن الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة.

وكانت آخر مرة ظهر فيها بوتفليقة على شاشات التليفزيون الحكومى فى 16 يوليو الماضى عندما عاد إلى بلاده من رحلة علاجية بفرنسا استمرت أكثر من 80 يوما.

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مصر 365

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