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بالفيديو .. هاتريك إبرا يزين رباعية السويد في شباك النرويج

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بالفيديو .. هاتريك إبرا يزين رباعية السويد في شباك النرويج بالفيديو .. هاتريك إبرا يزين رباعية السويد في شباك النرويج

سجل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هاتريك في فوز منتخب بلاده الكبير على جارتها النرويج 4-2 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الأربعاء.

وافتتح إبرا التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية من إنفراد صريح قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 28 بكرة ساقطة خادعت الحارس النرويجي.

وقبل نهاية الشوط الأول انتفض النرويجي وسجل هدفين في الدقيقة 38 عن طريق محمد عبد القوي بضربة جزاء ثم ستيفن يوهانسن في الدقيقة 43 بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ومع بداية الشوط الثاني عاد إبرا ليكمل الهاتريك بعد أن سدد ضربة حرة مباشرة فشل الحارس النرويجي يارستين في التعامل معها، وفي الدقيقة 75 أضاف البديل سيفنسون الهدف الرابع لأصحاب الأرض لتنتهي المباراة بفوز السويد 4-2.

الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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