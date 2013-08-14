مصرع اثنين وإصابة 67 باشتباكات الإخوان ومعارضيهم بكفر الشيخ

ارتفعت حالات الوفيات بكفر الشيخ فى الاشتباكات التى دارت منذ ظهر اليوم من قبل عناصر الإخوان، إلى حالتين، وهما وفاء الناغى 25 سنة ربة منزل "حامل" من مركز الحامول، توفيت جراء تلقيها طلق نارى فى الظهر وأسامة مسعود 45 سنة من قرية العاقولة مركز الرياض وتوفى نتيجة طلق نارى، ودفن وكلاهما من جماعة الإخوان المسلمين.

وأعلن الدكتور أحمد الجنزورى مدير إسعاف كفر الشيخ، أن عدد الحالات المصابة بلغ 67 حالة مابين طلق نارى وخرطوش بعضهم إصاباته خطيرة.

وأكد مصدر أمنى أنه تم إلقاء القبض على 30 شخصا من جماعة الإخوان خلال فض الاشتباكات.

وقال مصدر داخل الإخوان، إن الشرطة قبضت على مجموعة من المصابين داخل مستوصف أبو العزايم الخيرى، وإن عمليات قبض عشوائية تتم لأنصارهم فى الشوارع، فيما تم فض مسيرتهم بالقوة.