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شباب الوفد من أجل التغيير بالمنيا: استقالة البرادعى تعد هروباً من الموقف

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شباب الوفد من أجل التغيير بالمنيا: استقالة البرادعى تعد هروباً من الموقف شباب الوفد من أجل التغيير بالمنيا: استقالة البرادعى تعد هروباً من الموقف

أكد ياسر التركى وكيل مؤسسى حزب شباب الوفد من أجل التغيير، أن استقالة الدكتور محمد البرادعى من منصبه هو هروب من الموقف، وتابع: "يبدوا أنه قد نسى أنه كان نائب رئيس الجمهورية".

طالب الحزب فى بيان له، اليوم الأربعاء، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا وتركيا بعد التدخل السافر فى الشئون الداخلية لمصر، كما طالب الرئاسة بخطاب قوى وحازم مع كل من تسول له نفسه التدخل فى شئون البلاد الداخلية.

وأكد الحزب فى بيانه على ضرورة إعادة الأمن فى أقصى سرعة إلى الشارع المصرى وعدم الرضوخ إلى الضغوط الخارجية، ووجه الحزب رسالة إلى الغرب قال فيها: "انظروا إلى أحوالكم الداخلية فلسنا فى حاجة إليكم نحن شعب يصنع المعجزات وقادرين على بناء وطن ديمقراطى".

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مصر 365