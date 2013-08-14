مدير أمن الإسماعيلية: أنصار "المعزول" هاجموا قسم القنطرة وأحرقوا مجمع المحاكم

مقتل 4 مدنيين وإصابة 15 ضابطا ومجندا بطلقات نارية خلال اقتحام المجمع

كتب : إنجي هيبة منذ 9 دقائق

قال اللواء محمد عناني، مدير أمن الإسماعيلية، إن ما يقرب من 500 شخص منتمي للتيار الديني، تجمعوا بناحية كوبرى سيناء دائرة مركز الإسماعيلية وقطعوا الطريق الفرعي المؤدي إلى طريق الإسماعيلية - السويس، إلا أن أهالي المنطقة تعاملوا معهم وصرفوهم من المنطقة، وأعادوا فتح الطريق.

كما توجه بعض الأعراب يستقلون سيارات نصف نقل بدون لوحات معدنية، إلى نقطة شرطة السلام قسم القنطرة شرق، وألقوا زجاجات الملوتوف الحارقة عليها، ما أدى إلى اشتعال النيران بها، وبسيارة الشرطة المخصصة للنقطة (بك آب).

وأشار مدير الأمن إلى قيام بعض عناصر المسيرة بالتوجه إلى ديوان المحافظة الجديد وبحوزتهم أسلحة نارية ورشاشة، وأطلق بعضهم أعيرة عشوائية لإرهاب المواطنين، ويجري حالياً التعامل معهم بمعرفة الأجهزة الأمنية وعناصر القوات المسلحة.

كما أنه جارٍ استمرار الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية المنشآت العامة والشرطية، وتكثيف الخدمات لمواجهة أعمال الشغب الجارية والمُحتملة، وملاحظة الحالة وحفظ الأمن والنظام بكل قطاعات الإقليم بالتنسيق مع فرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطني وقطاع الأمن المركزي بالإسماعيلية وبمشاركة عناصر القوات المسلحة وجارٍ المتابعة.

وأكد أنه وفي إطار الجهود الأمنية المبذولة والمتابعة الميدانية لنشاط التيارات السياسية وتحركات الشارع عقب فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية بالقاهرة، رصدت المتابعة عدة تحركات لجماعات تنتمي إلى تنظيم الإخوان المسلمين، تخللتها أعمال شغب.

حيث تجمع نحو 3000 شخص ــ من بينهم بعض الأعراب ــ أمام مجمع المحاكم ــ دائرة قسم ثالث، واقتحم بعضهم المجمع وألقى الحجارة وزجاجات الملوتوف الحارقة على عناصر التأمين من قوات الشرطة ومنشآت المجمع، ومنع سيارة الإطفاء من الوصول إلى مقر المجمع للسيطرة على الحريق في ظل تمسك القوات بأقصى درجات ضبط النفس، فقامت القوات بتحذير المتجمعين بالتفرق دون جدوى مما دعا القوات إلى إطلاق الغازات المسيلة للدموع وتفريقهم.

إلا أن عناصر الشغب عاودوا تجمعهم مرة أخرى وبحوزة بعضهم من الأعراب أسلحة نارية، قاموا بإطلاقها بصورة عشوائية تجاه القوات والأهالي واقتحام المجمع، مما أسفر عن إصابة 4 ضباط، و11 مجندا بطلقات نارية وخرطوش و5 مجندين آخرين بإختناق من جراء الغاز، كما أشعلوا النيران بـ3 سيارات شرطة (2 لوري، 1 سيارة مطافي) و3 سيارات أخرى تابعة للمجمع (1 ميكروباص، 2 سيارة بك آب) وأضرموا النيران بقاعة الجنح المستأنفة بالمحكمة، ومبنى استراحة القضاء داخل المجمع.

كما أسفرت عن وفاة 4 مدنيين من جراء الأعيرة النارية التي أطلقوها بصورة عشوائية، في حين تمكنت قوات التأمين من ضبط 2 من عناصر الشغب وجارٍ استهداف وملاحقة باقي العناصر الهاربة.

كما اقتحم نحو 200 من عناصر الشغب المنتمين إلى الإخوان، نقطة شرطة عين غصين التابعة لمركز شرطة الإسماعيلية، وأتلفوا محتوياتها وأشعلوا النار بها، كما قام حوالي 100 آخرين ينتمون لذات التيار بالتواجد على شريط السكة الحديد بذات الناحية، ومنع القطار الحربي من استكمال رحلته، وقيامهم بمحاولة نزع وإتلاف الفلنكات.