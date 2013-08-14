الهدوء الحذر يسود صنعاء بعد نقل عدد من عناصر القاعدة لسجون أكثر أمنا

تسود حالة من الهدوء الحذر العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الأربعاء .. كما انتظمت الحركة المرورية بشوارعها، بينما خيم التوتر على العديد من المدن والمناطق فى الجنوب وشرق اليمن بسبب حالة الانفلات الأمني، التى أصبحت الحاكم على الشارع اليمني، كشف مصدر أمنى بجهاز سيادى يمنى فى تصريح لها اليوم النقاب عن نقل عددا من عناصر القاعدة إلى سجون أكثر أمنا.

قالت وزارة الداخلية اليمنية فى بيان لها اليوم بأن الأجهزة الأمنية نفذت خطة تأمينية بنقل سجناء تنظيم القاعدة فى جهازى الأمن السياسى بصنعاء وعدن إلى أماكن أخرى أكثر تآمينا غير معلومة بعد تهديد زعيم تنظيم القاعدة فى اليمن ناصر الوحيشى بتحرير سجناء التنظيم.

واتخذ جهاز الأمن السياسى تدابير احتياطية تفاديا لأى عملية محتملة لتنظيم القاعدة بعد تهديد زعيم القاعدة بتحرير السجناء، لافتا النظر إلى أنه تم نقل نحو60 سجينا من سجناء تنظيم القاعدة فى سجون الأمن السياسى بصنعاء وعدن إلى أماكن سرية فى اطار تلك التدابير الاحترازية، وانه تم نزول فرق تفتيش الى العنابر الخاصة بالسجناء وتفحصها خشية القيام بالحفر فيها، الهروب عبر الانفاق كما حدث فى مرات سابقة.

وكان زعيم تنظيم قاعدة الجهاد فى جزيرة العرب ناصر الوحيشى قد تعهد بتحرير أسرى التنظيم المعتقلين فيما وصفه بسجون الطغاة قريبا، معتبرا أن ما سماه "فجر الخلافة الراشدة" يوشك أن يبزعوعلى جانب آخر، أجلت السفارة الامريكية عدد كبير من رعاياها من صنعاء كما خفضت السفارة البريطانية أعداد العاملين بها إلى أدنى عدد ممكن لتسيير الأعمال الضرورية كما أعلنت عدد من سفارات الدول الأوروبية بصنعاء تمديد إغلاق سفاراتها ومقراتها فى اليمن كنوع من التدابير الاحترازية جراء تصاعد المخاوف من هجمات وشيكة يعتزم تنظيم القاعدة تنفيذها.