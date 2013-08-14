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مسجد البحر يقيم الحفل الختامي للأنشطة الرمضانية

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مسجد البحر يقيم الحفل الختامي للأنشطة الرمضانية مسجد البحر يقيم الحفل الختامي للأنشطة الرمضانية
 
القاء بعض المحاضرات
أقامت لجنة مسجد البحر في منطقة السرة وهي لجنة تطوعية شكلها بعض الأفراد من رواد مسجد البحر الحفل الختامي الخامس للأنشطة الرمضانية 29 رمضان المنصرم. وكان ضيف الشرف الوكيل المساعد لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وليد الشعيب.

وافتتح الشيخ عبدالسلام الفيلكاوي امام المسجد اللقاء بكلمة ترحيبية للحضور. وذكر بعض إنجازات لجنة مسجد البحر ومنها: تأسيس حلقة قرآن دائمة بالمسجد للناشئة، تأسيس حلقة قرآن بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم. تخصيص خط هاتفي خاص كنظام تبليغ بالرسائل النصية عن أخبار أهل المسجد وما يتعلق بالمسجد. رعاية المسجد بكل ما يحتاجه من خدمات. استضافة دعاة وأطباء وباحثين لإلقاء المحاضرات في المسجد. توثيق محاضرات الضيوف بالصوت والصورة على الشبكة العنكبوتية.

كما تم تكريم بعض رواد المسجد القدامى من باب التقدير لهم والذين تم اختيارهم من قبل اللجنة لهذه السنة ثم تكريم الأطباء الاستشاريين المشاركين في إلقاء المحاضرات الطبية خلال شهر رمضان المبارك.

ثم بعد ذلك تم تكريم المهتدين الجدد مع عرض قصة إسلامهم وما للفطور الجماعي مع المسلمين في الخيمة الرمضانية من الأثر البالغ في نفوسهم حيث تمثلت الأخلاق الإسلامية أمام أعينهم من الإيثار والكرم والتواضع، وأيضا تم تكريم رئيس قسم الدعوة في لجنة التعريف بالإسلام والدعاة المشاركين في الخواطر الرمضانية في خيمة الإفطار لتعاونهم وإلقاء المحاضرات اليومية في خيمة إفطار الصائم الرمضانية وتوزيع بعض الكتيبات والأشرطة.

وفي نهاية الحفل كشفت لجنة مسجد البحر عن الهدية المفاجئة لجميع رواد مسجد البحر وكانت عبارة عن إصدار كتيب «دليل هواتف رواد مسجد البحر المصور» الذي تميز بوجود أرقام هواتف المصلين مع صورهم الشخصية كخطوة رائدة جديدة وفريدة وفي مجال التواصل الاجتماعي.

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