محاكمة مرتزقة فى ليبيا: إحالة المتهمين على القضاء المدنى

قررت المحكمة العسكرية الليبية الأربعاء، أن تحيل على القضاء المدنى استئناف 24 روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا صدرت فى حقهم أحكام مشددة لأنهم كانوا مرتزقة لدى معمر القذافى، كما ذكر مراسل وكالة فرانس برس.

وفيما من المقرر أن يصدر حكم خلال النهار، قال رئيس المحكمة اللواء إسماعيل الشريف أن المحكمة العليا للقضاء العسكرى "قبلت الاستئناف الذى رفعه المتهمون وقررت أن تكسر حكم المحكمة العسكرية الصادر فى الرابع من يونيو2012".

وأضاف أن المحكمة تعلن عدم صلاحيتها لنظر هذه القضية وقررت أن تحيل المتهمين على القضاء المدني، محكمة الاستئناف فى طرابلس.

وقد حكم على تسعة عشر أوكرانيا وثلاثة من بيلاروسيا وروسى واحد فى الرابع من يونيو2012 بالسجن 10 سنوات والأشغال الشاقة، فيما حكم على روسى ثان يعتبر منسقا للمجموعة بالسجن مدى الحياة.

واتهم هؤلاء بتحضير قاذفات صواريخ لاستهداف طائرات للحلف الأطلسى خلال النزاع الذى أسفر عن سقوط ثم مقتل الزعيم الليبى فى 2011، ومساعدة النظام السابق على قمع الثورة.

وقد عقدت جلسة الأربعاء فى غياب المتهمين الذين بقوا فى السجن لأسباب أمنية، كما قال مصدر فى المحكمة لوكالة فرانس برس. لكن موظفين فى السفارتين الأوكرانية والبيلاروسية كانوا حاضرين.