الرئيس الشيشانى: حرب سوريا ليست جهادا بل مذبحة عبثية ونرفض مشاركة شبابنا فيها

اعتبر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قاديروف، أن الحرب فى سوريا ليست جهادا، بل مذبحة عبثية لا مبرر لها.

ونقلت وكالة أنباء "نوفستى" الروسية عن المتحدث الصحفى باسم حكومة ورئاسة الإقليم قوله اليوم، الأربعاء، "إن قاديروف دعا الشباب خلال ترؤسه اجتماعا لإدارة منطقة جوديرميس الشيشانية أمس، الثلاثاء، إلى عدم الانجرار خلف الدعوات للمشاركة فى العمليات العسكرية الدائرة فى سوريا".

وكتب قاديروف فى وقت لاحق على موقع التواصل الاجتماعى "إنستاجرام" واصفا ما يجرى فى هذا البلد، "إنها مذبحة عبثية لا مبرر لها، لدينا شواهد على أنه جرى هناك تدنيس مقدسات لصحابة النبى محمد، وارتكبت مجازر جماعية على أساس قومى، هذه الحرب ترمى إلى تدمير سوريا كدولة، وهدفها تقسيم هذه البلاد وتركيع شعبها".

وأوضح قاديروف أن "أبناء القوقاز يقتلون فى حرب ليست حربهم، وما يحدث هناك ليس جهادا ولا حربا مقدسة، وإذا ما أراد السوريون تسوية أمورهم فسيسونها بأنفسهم، فأعدادهم بالملايين، وليس عندنا فائض من البشر لحرب ليست حربنا".

وكلف الرئيس الشيشانى قاديروف وزارة الداخلية الشيشانية بتحريات ميدانية لمنع تجنيد وإرسال الشباب إلى المناطق الساخنة فى الشرق الأوسط، كما طالب الإدارة الدينية فى الإقليم بالقيام بتنشيط العمل على توعية السكان فى هذا المجال.