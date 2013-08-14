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محافظ حلب: العمليات العسكرية مستمرة لتطهير المدينة وريفها

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محافظ حلب: العمليات العسكرية مستمرة لتطهير المدينة وريفها محافظ حلب: العمليات العسكرية مستمرة لتطهير المدينة وريفها

أعلن محافظ مدينة حلب السورية وحيد عقاد، أن عمليات الجيش السورى لتطهير المدينة وريفها مستمرة، فيما قد بدأت الأمور الحياتية والمعيشية للمواطنين تعود بالتدريج إلى المحافظة، بعد أن مرت بمرحلة صعبة انعدمت فيها تقريبا الكثير من الخدمات.

وأكد عقاد، فى تصريحات لوكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم، الأربعاء، أن الاتصالات تجرى يوميا وعلى مدار 24 ساعة مع لتأمين حاجات المحافظة وفرض الأمن على القوافل التى تأتى إليها بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء وبقية المحافظات لتغطية كافة الاحتياجات والمواد الغذائية والدوائية وغيرها.

وعلى الصعيد الأمنى والعسكرى، أكد عقاد أن الجيش السورى يتابع عملياته العسكرية بكل بسالة وشجاعة لتطهير حلب وريفها من الجماعات المسلحة، التى قامت بتدمير أغلب البنى التحتية وسرقة المعامل وممارسة جميع الأجرام ضد المدنيين الأبرياء.

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مصر 365

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