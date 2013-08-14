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بالصور.. تفحم استراحة محافظ الفيوم وفرار العاملين بالديوان

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بالصور.. تفحم استراحة محافظ الفيوم وفرار العاملين بالديوان بالصور.. تفحم استراحة محافظ الفيوم وفرار العاملين بالديوان

تفحم 2 تفحم تفحم3 تفحم4تفحمت استراحة محافظ الفيوم الجديد الدكتور حازم عطية الله ، بشارع احمد شوقي وتحطم زجاج نادي المحافظة المجاور للاستراحة وتبين هروب فرار جميع العاملين بالاستراحة ، وتلتهم النيران المبنى الجديد لديوان عام المحافظة إلذى يقع فيه مكتب المحافظ وتحاول أجهزة الحماية المدنية إنقاذ المبنيين ،1، 2 من الحريق ، كما تأكد احتراق مبنى شرطة النجدة واحتراق عشرات السيارات به .

وكان الدكتور حازم عطية محافظ الفيوم قد وصل إلي ديوان عام المحافظة في أول عمل له بعد تأديته اليمين ، ودعي المحافظ إلى اجتماع عاجل في الحادية عشر من صباح اليوم الأربعاء مع السكرتير العام والمساعد ومدير وسكرتاريه مكتبه إلا أن أنصار الرئيس السابق محمد مرسى والغاضبين من جراء فض اعتصام رابعة والنهضة بالقوة والذي خلف قتلي وجرحى قد هاجموا الديوان واحرقوه من الخلف حيث التهمت النيران جراح السيارات .

وهرول المحافظ ومن معه بالهروب وقد أنقذه أحد ضباط الجيش المكلفين بتأمين المحافظة وتمكنوا من الهرب قبل أن تحاصرهم النيران ، وقد غادر جميع العاملين بالديوان المبني الذي احترق.

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