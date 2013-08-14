بالصور| الجماعة الإسلامية في لبنان تندد بفض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية

كتب : إنجي رأفت منذ 26 دقيقة

تجمع مئات المتظاهرين التابعين للجماعة الإسلامية السنية والمؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، أمام السفارة المصرية في لبنان للتنديد بقتل الإخوان المسلمين وفض اعتصامهم بالقوة في مصر.

ورفع المتظاهرون صور للرئيس المعزول؛ للتنديد "بقتل المتظاهرين السلميين"، بحسب ما جاء في اللافتات، وظهرت سيدة في المظاهرة وهي ترفع صورة "مرسي" ومكتوب عليها "ما السر الذي بينك وبين ربك".

فيما وقفت طفلة بجانب قوات الأمن التي تؤمّن السفارة المصرية بلبنان، وهي ترفع صورة لوجه الفريق أول عبدالفتاح السيسي وهو ملطخ بالدماء.