جديد لميس ويحيى على شاشة MBC

بين السياسي البوليسي، والاجتماعي المعاصر، والبيئة القروية، تعود الدراما التركية على MBC1 بثلاث نكهات متنوّعة تشمل أنماطاً دراميةً مختلفة.

بدايةً تُطل النجمة توبا بويكستون - المعروفة بالاسم الفني "لميس"- عبر مسلسل "20 دقيقة" ضمن حبكة بوليسية تحبس الأنفاس، حيث تلعب دور زوجة تُتّهم زوراً بمحاولة قتل ابن أحد الوزراء، فيُحكم عليها بتمضية عقوبة السجن لمدة 20 عاماً. ويبدأ زوجها رحلة البحث عن براءتها رغم الصعوبات والعراقيل التي يضعها في طريقه الوزير وأعوانه.

بدوره يلعب النجم بولنت أينال – المعروف بالاسم الفني "يحيى"- دور حدّاد شجاع يحمل قيماً نبيلة في مسلسل "تتر رمضان"، حيث يَهِب نفسه لمساعدة الآخرين في سياق بحثه عن العدالة، لينتهي به المطاف وقد أصبح أسطورةً حيّة تُجسّد معاني الثورة في وجه الظلم والخوف. يسرد العمل تفاصيل حياة الشاب المدعو تتر رمضان، التي يقضيها ما بين الهروب والسجن، فيتجوّل من مكان إلى آخر ويتنقّل بين السجون. وفي خضمّ الخوف والعنف، تنشأ قصة حب تجمعه بـ ثريا التي تضطر للفرار من ظلم ذويها، شأنها في ذلك شأن حبيبها ليتلاقى مصيرهما معاً.

أخيراً وليس آخراً، تدور أحداث مسلسل "ويبقى الأمل"، الذي يُعرض على MBC1 بالتزامن مع عرضه بصيغته الأصلية على شبكات التلفزة في تركيا، حول الفتاة الحسناء "أوموت"، التي عاشت طفولة قاسية بعد وفاة والدها وزواج والدتها، لتواجه الكثير من المشكلات العائلية مع أختَيها وأخيها غير الأشقاء. وسرعان ما تتطوّر الأحداث ويبتسم الحظ لـ "أوموت" التي تدخل عالم السينما والتلفزيون، فتصبح هدفاً للشهرة والنجومية رغم تواضعها وحيائها الكبيريْن. وعندما تلتقي "أوموت" بالشاب "هاكان"، مدير إحدى القنوات التلفزيوني، يقع في حبها كغيره من الشبان الذين يلاحقونها ويحاولون التقرّب منها لجمالها وأخلاقها العالية، فمن هو الرجل الذي سيختاره قلبها في النهاية؟

يُعرض مسلسل "تتر رمضان" ابتداءً من 17 أغسطس، يومي السبت والأحد في تمام الساعة 04:00 ظهراً بتوقيت غرينتش، 07:00 بعد الظهر بتوقيت السعودية.

يُعرض مسلسل "ويبقى الأمل" ابتداءً من 17 أغسطس، يومي الاثنين والثلاثاء في تمام الساعة 04:00 ظهراً بتوقيت غرينتش، 07:00 بعد الظهر بتوقيت السعودية.

يُعرض مسلسل "20 دقيقة" ابتداءً من 17 أغسطس، يومي الأربعاء والخميس في تمام الساعة 04:00 ظهراً بتوقيت غرينتش، 07:00 بعد الظهر بتوقيت السعودية.