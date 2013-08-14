إلهام شاهين لـ"الوطن": ما يفعله الإخوان الآن هو إعادة لسيناريو الفوضى في 25 يناير

كتب : هند سعدالدين منذ 32 دقيقة

وصفت الفنانة إلهام شاهين طريقة فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية بأنها "عقلانية جدًا وتمت بحكمة وحرفية شديدة"، مشيرة إلى أن الجيش والشرطة اتسموا بالحكمة الشديدة، وقد ثبت لكل العالم اليوم أنه ليس مجرد اعتصام سلمي.

وقالت شاهين في تصريح لـ"الوطن"، "ما يحدث في رابعة وميدان النهضة من ترويع وخطف للمواطنين والتعذيب وقطع الطرق وشلل لكل مؤسسات الدولة، وما يحدث الآن من قبل الجماعة من حرق أقسام وكنائس، هو نفس سيناريو 25 يناير، هذا المخطط الآثم".

وأضافت "الإخوان يحرقون الأقسام الآن خوفًا من وضعهم داخلها؛ لأنهم يعلموا جيدًا أن المكان الأنسب لهم هو السجون والمعتقلات، وأصبحنا نعلم جميعًا أنهم هم الذين ارتكبوا سيناريو العنف والإرهاب والقتل يوم 28 يناير2011، ولكن الجيش والشرطة سوف يتعاملون معهم وينهون الموقف قريبًا جدًا".

وتابعت "نتوقع منهم أكثر من ذلك، فهم جماعة منظمة وخونة وعملاء يخططون ضد مصر منذ 80 عامًا، ولكن الذي يعجز الجيش والشرطة للأسف أن هؤلاء الخونة والعملاء هم جزء من الشعب المصري وليسوا من خارجه، وأرى أنه حان وقت تكاتف الجيش والشرطة والشعب المصري الحقيقي الذي رأينا عظمته في 30 يونيو و26 يوليو".