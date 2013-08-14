بدء تسليم 1326 مسكنا من مشروع مدينة الفلاح للمستحقين

بدأت بلدية مدينة أبوظبي اليوم تسليم 1326 مسكنا حكوميا من المرحلة الثالثة لمشروع مدينة الفلاح السكنية في أبوظبي على المستفيدين الذين اعتمدت اسماؤهم مؤخرا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأمر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والذي ينبع من حرص سموهما وإيمانهما العميق بضرورة توفير كافة أسباب الحياة الكريمة للمواطن.

وبدأت عملية تسليم مفاتيح المساكن للمستحقين منذ الساعة السابعة صباحا حيث خصصت البلدية 25 نافذة لاستكمال الاجراءات مع كتاب توصيل الكهرباء وسيرت السيارات المتنقلة لإنجاز معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة المستفيدين من المكرمة وتسليمهم مفاتيح مساكنهم مع أوراق توصيل الكهرباء في أماكن تواجدهم فيما خصصت شركة الدار العقارية 8 منافذ لتسليم المفاتيح الداخلية والمخططات وتسجيل اصحاب المساكن الجدد للاستفادة من اعمال الصيانة و تم تسليم أكثر من 75 في المائة من العدد الإجمالي خلال اليوم .

وقال عبدالله ناصر الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع خدمات البلدية بالإنابة إن البلدية سارعت فور صدور المرسوم بإعداد الإجراءات التنفيذية للتجاوب السريع مع متطلبات تنفيذه وكلفت فريق عمل متخصص في هذا الشأن بالتعاون مع شركة الدار العقارية وشركة ابوظبي للتوزيع حيث بدأت استقبال المستفيدين المدرجة أسماؤهم لاستكمال إجراءات تسليم المساكن وفق آلية مرنة لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن القيادة الحكيمة وهي تبسط كف العطاء لأبناء الوطن إنما ترسي الأركان والقواعد الثابتة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه لنشوء جيل أكثر ارتباطا بهذه الأرض وأكثر استعدادا للمساهمة في دعم مسيرة الخير والتنمية .



> وعبر عن امتنان بلدية مدينة ابوظبي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للرقي بالوطن وتحقيق اقصى درجات الاستقرار الاسري والعيش الكريم لكل المواطنين.

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من جانبه أكد حسين الجنيبي مدير إدارة الأراضي والاملاك بالإنابة أن الادارة سارعت فور صدور المرسوم الى تجهيز ملفات المستحقين وشهادات لا يملك واعتماد محاضر التسليم واوراق توصيل الكهرباء والتنسيق مع شركة الدار العقارية لتسليم المخططات والمفاتيح الداخلية والمخططات الهندسية للمسكن وقائمة أسماء وهواتف شركات الصيانة.

> وقال ان منافذ التسليم تم تجهيزها بكل ما تحتاجه اجراءات تسليم المكرمة وذلك تسهيلا على المواطنين لإتمام عملية التسليم والتحقق من الأوراق الثبوتية حيث وفرت البلدية الإمكانات الفنية ومجموعة من الموظفين لمجاراة التدفق الكبير من قبل المواطنين والمواطنات المشمولين بالمكرمة.



> وأوضح سيف سعيد المنصوري مدير إدارة خدمة العملاء أن البلدية اتخذت كافة الاستعدادات الهادفة إلى تنفيذ تسليم المساكن إلى مستحقيها وفقا لإجراءات سهلة ومبسطة وسريعة.

> ولفت إلى انه بالرغم من توافد أعداد كبيرة من المواطنين المشمولين بالمكرمة في اليوم الأول إلا أن آلية العمل سارت بهدوء وسلاسة وذلك بفضل الاستعداد والترتيبات الجيدة التي أعدتها البلدية لاستقبال المستحقين عبر 25 نافذة حتى تسهل عليهم عناء ومشقة الانتظار.



> ونوه إلى أن بلدية أبوظبي بالتعاون مع مواقف خصصت أماكن وقوف مجانيه أيام الأربعاء والخميس في المواقف التي تقع على شارع الشيخ زايد بالقرب من بوابة رقم /1/ وكذلك توفير خدمة إيقاف السيارات مجانا كما وضعت خدمة السيارات المتنقلة من أجل توصيل خدمات تسليم المساكن إلى ذوي الاحتياجات الخاصة المشمولين بالمكرمة في أماكن إقامتهم وتواجدهم والتواصل معهم بهدف استكمال إجراءات تسليمهم البيوت.



> وتعتبر مدينة الفلاح السكنية نموذجا مثاليا للتعاون بين جميع القطاعات في أبوظبي من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية كما تعكس التزام حكومة أبوظبي بتحقيق رؤية أبوظبي 2030 من خلال إرساء مجتمعات مستدامة وراقية تعمل على صون وتعزيز الهوية الإماراتية والارتقاء بنمط الحياة .

> ويعد مشروع المدينة جزءا من مبادرات مشاريع مساكن المواطنين التي أطلقتها حكومة ابوظبي عام 2010 والتي تهدف إلى تطوير خيارات سكنية متنوعة للأجيال القادمة تهدف الى تعزيز الهوية الوطنية .

ويضم المشروع 4857 فيلا على مساحة إجمالية تبلغ 5ر12 مليون متر مربع تضم مجموعة من المرافق موزعة على 5 أحياء لكل منها مرافق عامة تضم مساجد ومدارس ومرافق مجتمعية إلى جانب مزيج من المحال.

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وتتوافر المرافق العامة على مقربة من كل المساكن إلى جانب مركز رئيسي للمشروع بأكمله يضم كل المرافق الخدمية بما في ذلك مركز تجاري للتسوق ومستشفى ومكاتب تجارية.

> ويتميز المشروع بتصاميم معمارية مبتكرة تتماشى مع نمط الحياة الأسرية للمواطنين ويسهم في تقوية الروابط الاجتماعية من خلال المتنزهات والساحات التي تتخلل المرافق السكنية والتجارية والترفيهية للمشروع.

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