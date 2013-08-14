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سيف عبد الفتاح : مبادارت شيخ الازهر مسرحية هزلية

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سيف عبد الفتاح : مبادارت شيخ الازهر مسرحية هزلية سيف عبد الفتاح : مبادارت شيخ الازهر مسرحية هزلية

هاجم الدكتور سيف الدين عبد الفتاح أحد مؤيدي محمد مرسي رئيس الجمهورية المعزول الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر خلال تدوينة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ، قائلا “ إن المبادرات التي أعلنت عنها ما هي إلا مسرحية هزيلة للتغطية علي التخطيط لفض الاعتصام بالقوة ” .

و قد أذيع للطيب تسجيلا صوتيا على وسائل الاعلام المختلفة أنه يرفض أي هجوم على مؤسسة الازهر بعد فض وزارة الداخلية لإعتصام مؤيدي المعزول بالنهضة ورابعة العدوية ، مؤكداً ” أنه لم يعلم بميعاد فض الاعتصامات ، وأن الدم المصري كله حرام ” .

وقد أعلن أمس أن الطيب أعلن مبادرة لفض الاشتباك أمس ، ومحاولة للتوسط بين مؤيدي المعزول والنظام الحالي والقوى الثورية والسياسية ، لحل الأزمة المصرية .

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