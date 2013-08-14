الداخلية:استشهاد 7 ضباط ومجندين وإصابة 75 برابعة العدوية والنهضة

أعلنت وزارة الداخلية ارتفاع عدد شهدائها من رجال الشرطة خلال عملية فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة الى ستة شهداء، بعد استشهاد الرائد أشرف فايد من قوات الأمن المركزى بمحيط ميدان رابعة العدوية.

وأوضح المصدر الأمنى – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن اجمالى عدد الشهداء شمل ثلاثة ضباط وثلاثة مجندين جميعهم أصيبوا بطلقات نارية بمحيط اعتصام رابعة العدوية.

وأضاف المصدر الأمنى أن إجمالى عدد المصابين خلال عمليات الفض بلغ حتى الآن 34 ضابطا و32 فردا ومجندا من قوات الأمن المركزى، مشيرا إلى أنه تم نقلهم إلى المستشفيات لتقى العلاج اللازم.

أ ش أ