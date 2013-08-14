أخبار عاجلة

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
ميدو عن تعيين العندليب مديرًا للكرة بالزمالك: «عمره ما مد إيده» -
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية -
إخلاء سبيل 11 متهمًا في أحداث "المهيدات" بكفالة 5 آلاف جنيه -
رئيس نادي القضاة: لم نتلق أي مبادرة من "النواب" لحل أزمة "رؤسات الهيئات" -
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والشباب -
رئيس باراجواي يدعو إلى التهدئة بعد مقتل شاب وحرق مبنى البرلمان -
ضبط 5 ركاب حاولوا تهريب "صيدلية متنقلة" إلى الكويت بالمطار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

الداخلية:استشهاد 7 ضباط ومجندين وإصابة 75 برابعة العدوية والنهضة

  • 4
Google+ Print
الداخلية:استشهاد 7 ضباط ومجندين وإصابة 75 برابعة العدوية والنهضة الداخلية:استشهاد 7 ضباط ومجندين وإصابة 75 برابعة العدوية والنهضة

أعلنت وزارة الداخلية ارتفاع عدد شهدائها من رجال الشرطة خلال عملية فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة الى ستة شهداء، بعد استشهاد الرائد أشرف فايد من قوات الأمن المركزى بمحيط ميدان رابعة العدوية.

وأوضح المصدر الأمنى – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن اجمالى عدد الشهداء شمل ثلاثة ضباط وثلاثة مجندين جميعهم أصيبوا بطلقات نارية بمحيط اعتصام رابعة العدوية.

وأضاف المصدر الأمنى أن إجمالى عدد المصابين خلال عمليات الفض بلغ حتى الآن 34 ضابطا و32 فردا ومجندا من قوات الأمن المركزى، مشيرا إلى أنه تم نقلهم إلى المستشفيات لتقى العلاج اللازم.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا