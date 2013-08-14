الإخوان يخطفون مدرعة تابعة لمديرية امن بنى سويف

استطاع اعضاء الاخوان المسلمين ببنى سويف خطف مدرعة تابعة لمديرية امن بنى سويف من امام ديوان عام محافظة بنى سويف وطافوا بها ميادين مدينة بنى سويف واعتلائها اكثر من 100 من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين .

وقام الاخوان باحراق واجهة مدرسة الراهبات التابعة لمطرانية بنى سويف والموجودة بجوار قسم شرطة مدينة بنى سويف والذى يشهد مواجهات عنيفة بين قوات الشرطة والاخوان امام القسم .

واكد مصدر طبى ببنى سويف ان اول قتيل وقع من قرية نزلة خلف بمدينة اهناسيا ويدعى محمد سعد حسن واضاف المصدر ان عدد القتلى ارتفع الى 4 قتلى من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين .

فيما اقتحم اعضاء الاخوان المسلمين حديقة مبارك بمدينة بنى سويف المواجهة لنادى بنى سويف الرياضى .