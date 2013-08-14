كيف بدا مكياج إليسا وتسريحتها في كليبها الأخير؟

تعتبر النجمة إليسا أيقونة موضة بأزيائها ومكياجها وتسريحة شعرها، حيث الكثيرات من المعجبات ينتظرنها كي يتألّقن على طريقتها. فما كان جديدها في الفيديو كليب الأخير"تعبت منك"؟

من المعروف أنّ إليسا تطلّ دائماً بمكياج، بتوقيع بسام فتوح، وغالباً ما يكون على طريقة السموكي التي نميّزها فوراً على عيني إليسا، بالرغم من ارتباط السموكي بلون الثياب التي ستطلّ بها.

والجدير ذكره أنّ في هذا الفيديو كليب ظهرت إليسا جميلة وجذّابة جداً، بالرغم من أنّ أسلوب المكياج بدا روتينيّاً بعض الشيء، لولا وضعها العدسات الخضراء بدل عدساتها ذات اللون البنيّ.

أمّا بالنسبة إلى تسريحة شعرها، وبعد الاتصال بالمزيّن يحيى، من صالون يحيى وزكريا، فقد قال لنا: "إنّ ما يليق بالنجمة إليسا هو التسريحات البسيطة والناعمة؛ ونحن نختار تسريحتها حسب دورها في الفيديو كليب من رومانسيّة إلى اجتماعيّة إلى نجمة...".

وبالنسبة إلى التغيير، فإليسا من النجمات اللواتي يعمدن إلى التغيير والتجديد في أسلوبهنّ، لكن ليس التغيير الجذريّ بل المتدرّج، وهذا هو العمل الصحيح .

بالنسبة إليك، هل أعجبتك إطلالة إليسا الأخيرة؟