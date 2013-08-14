القوات المسلحة تؤمن المنشآت الحيوية بالقليوبية تزامنا مع فض اعتصامى رابعة والنهضة

كثفت القوات المسلحة من تواجدها صباح اليوم على مداخل ومخارج محافظة القليوبية، وبالتحديد فى منطقة أبو سنة بالطريق الزراعى ومدخل مدينة بنها الخانكة وشبرا الخيمة وقليوب.

وأعلنت قوات الجيش حالة الطوارئ، وقامت بنشر جميع عناصرها المسئولة عن تأمين المنشآت الحيوية بالمحافظة، وذلك لمواجهة أى حالات طارئة ومواجهة أعمال العنف تزامنا مع فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

وتواجدت وحدة من عناصر الجيش داخل استاد بنها وأخرى لتأمين الطريق الزراعى والدائرى المؤدى للقاهرة، فضلا عن انتشار بعض المدرعات والعشرات من جنود القوات المسلحة أمام منطقة المصانع على الطريق الزراعى ومصنع بنها الحربى لتأمينها، تحسبا لأى طوارئ قد تحدث من قبل أنصار الرئيس المعزول، ومنع دخول أى أسلحة أو أفراد إلى اعتصامى رابعة العدوية والنهضة عبر الطريق السريع.

يأتى ذلك فيما شهدت منطقة سجون أبو زعبل والقناطر الخيرية حالة من الاستنفار الأمنى، حيث عززت قوات الأمن المركزى من تواجدها فى محيط السجون، خوفا من اقتحامها وتهريب المساجين من قبل أنصار الرئيس المعزول والخارجين عن القانون فى الوقت الذى شكل أهالى القرى والمدن لجان شعبية لحماية أقسام الشرطة مع قوات الأمن تحسبا لأى حالات طارئة.