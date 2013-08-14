طيران الأمن يفك احتجاز شابين علقا في جبل سلب

عبد العزيز العسيري (أبها)

أنقذ الدفاع المدني بعسير شابين في العقد الثاني من العمر، احتجزا في أحد المرتفعات الجبلية الوعرة بالنماص.وتسلق الشابان 21 و 24 عاما جبل سلب الواقع أعالي وادي ترج شرق النماص، خلال نزهة جبلية، إلا أنهما لم يتمكنا من الهبوط، فسارع أحد أقاربهما إلى مقر إدارة الدفاع المدني بالنماص موضحا عن احتجازهما، وغياب الاتصالات معهما، معربا عن تخوفه أن يحدث لهما مكروه.وأوضح الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بعسير، العقيد محمد العاصمي، أنه اتضح إصابة أحد الشابين نتيجة لسقوطه بالمنطقة الصخرية بالجبل، مشيرا إلى عدم وجود تغطية للاتصال الهاتفي بتلك المنطقة.وأضاف أنه ونظرا لبعد المسافة لأقرب نقطة وصول يمكن أن تصلها الآليات ولوعورة المنطقة الصخرية تلك تم التنسيق مع طيران الأمن للوصول لهما ونقلهما بالطائرة، فانتقلت الطائرة باكرا أمس وجرى نقلهما بواسطتها إلى مستشفى النماص العام لاستكمال العلاج اللازم .ونوه العاصمي بأهمية اخذ الحيطة والحذر عند ارتياد المرتفعات الصخرية والجبلية التي تشكل خطورة انزلاق أو سقوط من علو، علاوة على ما تتطلبه من لياقة بدنية عالية جدا عند التنقل بهذه المرتفعات مع ضرورة البقاء على تواصل مع أسرهم وذويهم وإشعارهم بوجهتهم ومواقعهم.