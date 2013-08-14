دار الرعاية تحتفل بالمسنين

فيصل الحارثي (مكة المكرمة)

نظمت إدارة دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة حفل المعايدة السنوي لمنسوبي الدار والنزلاء من كبار السن المقيمين في الدار بحضور مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدان الزهراني وعدد من المسؤولين. وورحب مدير الدار عبدالله مطر الغامدي في كلمته بالمدير العام، مستعرضا ما تقوم به الدار من رعاية واهتمام بكافة النزلاء والنزيلات من كبار السن، مشيرا إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من رعاية واهتمام بهذه الفئة، مبينا أن إقامة هذا الحفل ما هي إلا واحدة من الأنشطة المتعددة لإدخال الفرح والسرور عليهم. ثم بدأت فقرات الحفل الذي اشتمل على العديد من العروض الفنية والمسرحية والاستعراضية شاركت فيها العديد من الفرق التطوعية المتعاونة مع الدار مما أضفى جوا من الفرح والسرور على النزلاء الذين شارك بعضهم في بعض الألعاب الشعبية فيها. في نهاية الحفل، قام المدير العام ومدير الدار بتوزيع الهدايا على النزلاء وشهادات الشكر والتقدير للفرق المشاركة، كما قدم مدير الدار درعا تذكارية للمدير العام الذي هنأ الحضور بالعيد السعيد وشكر القائمين على الدار والمساهمين في هذا الحفل على ما قدموه من فقرات كان لها الأثر الكبير في نفوس النزلاء. وكان قد زار الدار عدد من مسؤولي مراكز الأحياء يتقدمهم الدكتور محمد المنشاوي نائب رئيس مجلس الإدارة وعمدة الحي عبدالرحمن الشنقيطي والعميد فازع القرني من منسوبي الأمن العام حيث قاموا بتوزيع الورود والهدايا على النزلاء.