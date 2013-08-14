السديس يرفع الشكر لولاة الأمر والجهات المشاركة في خدمة المعتمرين

خالد سليم الحميدي (مكة المكرمة)

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين وصاحب السمو الملكي وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة.جاء ذلك في الحفل الذي نظمته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لمعايدة منسوبيها بمقرها في مكة المكرمة بمناسبة عيد الفطر المبارك.وشكر الدكتور السديس القيادة الرشيدة على ما تبذله من جهود مباركة وعطاءٍ غير محدود في خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما من ضيوف الرحمن، وذلك بعد شكر الله تعالى على ما أمتن به على هذه البلاد من خير وأمن ورخاء في ظل التوترات والاضطرابات والمشكلات التي تعم العالم، وما ذلك إلا بفضل الله ثم لتحكيم شريعة الله والعقيدة الصحيحة.ونقل الدكتور السديس تحيات القيادة الرشيدة وتهنئتها بالعيد، كما قدم التهنئة لمنسوبي الرئاسة وشكرهم على عطائهم الذي أثمر عن نجاح موسم رمضان المبارك ودعا الله سبحانه أن يعيده على الأمة العربية والإسلامية بالخير والبركة.وثمن التخطيط المسبق والمدروس قبل الموسم من قبل مسؤولي الرئاسة وحفز الهمم لاستقبال موسم حج هذا العام. وكرر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية والجهات الأخرى المشاركة مع الرئاسة في خدمة المعتمرين.وكان للشعر الشعبي حضوره حيث ألقى الموظف سامي سعد السويهري أبياتا شعرية لاقت استحسان الحضور.