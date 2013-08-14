استخراج ورم الـ10 كيلو من سبعينية في مستشفى حراء

إبراهيم خضير (مكة المكرمة)

نجح فريق طبي بقسم النساء والولادة في مستشفى حراء العام في مساعدة مريضة تبلغ من العمر 72 عاما في استخراج (كيس ورمي) بلغ حجمه الخارجي 24x30سم، ووزنه عشرة كيلو و150 غراما، بعد عملية جراحية ناجحة قام بها الفريق الطبي، برئاسة استشاري النساء والولادة الدكتور سلطان بغدادي ومساعده الدكتور ماهر خليفة. وأوضح الدكتور سلطان بغدادي أن المريضة كانت تراجع المستشفى إثر آلام أحست بها، وعند الكشف عليها وجد أنها تعاني من انتفاخ كبير في البطن ومع مشاكل في الجهاز التناسلي، فتم عمل الأشعة والفحوصات اللازمة، فتبين أن لديها ورما كبيرا على المبيض الأيمن، من ثم تم تحضير المريضة التي أجريت لها عملية جراحية لاستئصال الورم. وأشار الدكتور وليد محمد حسين إلى أن المريضة في حالة جيدة وقد تماثلت للشفاء ولله الحمد، مبينا أنه ورغم تقدم عمر المريضة وكبر حجم الورم، إلا أنه والحمد لله تم تقديم الخدمة الطبية التي تحتاجها عطفا على الكوادر البشرية المؤهلة والإمكانات المتقدمة التي وفرتها وزارة الصحة.