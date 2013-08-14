كلاب ضالة ترعب سكان جبل السيدة

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

أبدى عدد من أهالي حي جبل السيدة في مكة المكرمة استياءهم وتذمرهم من تردي تنظيم الحي الذي يعد من الأحياء المهمة في مكة المكرمة كونه قريبا من المسجد الحرام ويعد واجهة تاريخية لإطلالته على مقبرة المعلاة، مشيرن إلى أن شوارع الحي وأزقته تعج بالكلاب الضالة، التي تصدر نباحا في آخر الليل الأمر الذي يدخل الرعب لدى الأطفال. وأجمع الأهالي على أن مشهد الكلاب الضالة دفعهم إلى فرض حظر تجوال على أبنائهم بعد غروب الشمس ناهيك عن عبثها بحاويات النفايات وقذف كل محتوياتها في شوارع الحي الأمر الذي يزيد من انتشار البعوض والحشرات الضارة. وأجمع كل من خالد الحربي ومحمد المالكي أن حي جبل السيدة يعاني من تكاثر الكلاب الضالة بين أزقته، مما دفع أهالي الحي أن يفرضوا حظر تجوال على أطفالهم عندما يحل الظلام عليهم، وأضاف بقوله «سجلنا العديد من البلاغات بشأنها ولكن قوبلنا بوعود دون أن تتدخل الجهات المختصة للقضاء على تلك الحيوانات المتوحشة، لاسيما أنها تسببت في عبث حاويات النظافة والتسبب في انتشار القوارض نتيجة تلك النفايات المنتشرة بأورقه الحي». وقال علي الزهراني إن الوضع أصبح مخيفا نتيجة تلك الحيوانات الضالة المنتشرة في أرجاء الحي وخاصة عند مدخله، لاسيما أنها اصبحت مصدر إزعاج، بالإضافة إلى أنها ربما تحمل في أجسادها أمراضا وأوبئة كثيرة.في المقابل، أوضح مدير الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني بقوله إن أمانة العاصمة المقدسة تقوم بمكافحة الكلاب الضالة والسائبة بين أحياء مكة وعن طريق جولات ميدانية تقوم بها خدمات البلدية، مشيرا إلى أنه إذا تلقت عمليات أمانة العاصمة المقدسة بلاغا فإنها ترسل فرقة للقضاء عليها».