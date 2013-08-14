أوديـة القنفذة تجذب المتنزهين والزوار حولها

تستقطب أوديـة القنفذة المصطافين والمتنزهين لما تمتاز به من طبيعة خلابة، ومياه جاريـة تجتذب الراغبين في قضاء أوقات ممتعة خلال الإجازات.ويطمح الأهالي والزوار أن تهتم الجهات المختصة بتلك المواقع وتزويدها بالخدمات التي تمكنهم من الاستمتاع بها دون أي منغصات.وأوضح أحمد الزهراني ومحمد الزهراني وعلي الغامدي أنهم يحرصون على القدوم من الباحة للاستمتاع بأوديـة القنفذة كلما سنحت لهم الفرصة، مشيرين إلى أنها تتميز بالطبيعة الخلابة والمياه الجارية.وطالبوا الجهات المختصة بالعمل بشكل جاد على تطويـر هذه الأودية وتأهيلها لاحتضان السياح من خلال توفير مختلف الخدمات اللازمة لها مع تركها على طبيعتها.ويمكث علي السفياني ومحمد علي مهاب وإبراهيم باعفيف في أحضان الطبيعة الخلابة في أودية القنفذة يومين أو ثلاثه يستمتعون خلالها بالهواء العليل والمياه الجاريـة التي تستهوي الجميع خصوصا الأطفال.إلى ذلك، ألمح سعيد العويفي أنه يحرص على التردد على أودية القنفذة في الإجازات الأسبوعية، مصطحبا أسرته من الباحة، لافتا إلى أنه يقضي أوقاتا ممتعة فيها حيث الخضرة والمياه الجارية والطبيعة الخلابـة.وشدد على أهمية أن تتحرك الجهات المختصة لتزويـد تلك الأماكن بالعديد من الخدمات التنموية، كإنشاء مظلات وجلسات تستوعب الزوار وتساعدهم في قضاء أوقات ممتعة.في المقابل، أوضح محافظ القنفذة فضا البقمي أن المحافظة مقبلة على تنمية سياحية سواء في الشواطئ الجميلة أو الأودية ذات الطبيعة الخلابة والتي يحرص المتنزهون والمصطافون على زيارتها خلال الإجازة، مشيرا إلى أن هناك توجها لتطوير هذه الأودية من خلال توفير مختلف الخدمات التي يحتاجها المصطافون والمتنزهون من جلسات ومظـلات ودورات مياه للنساء والرجال.وأكد أن المحافظة ينتظرها مستقبل سياحي كبير سواء في الشتاء أو في الصيف لوجود المناظر الجميلة بها، إذ تشهد شواطئ القنفذة كثافة من الزوار والمتنزهين أثناء الإجازات الأسبوعية والمواسم المختلفة.بدوره، أفاد عضو لجنة السياحة بالقنفذة عبدالرحمن حلواني أن هناك أودية كثيرة بالقنفذة يوجد بها مناظر خلابة وطبيعة بكر تجذب الـزوار ومن هذه الأودية وادي حلي ووادي يبة ووادي قنونا ووادي سبت الجارة، مشيرا إلى أن المياه تجري في تلك الأودية باستمرار، فضلا عن احتضانها..أشجـار كثـيفـة.وأعلن عن وجود توجه لتحسين هذه الأودية وعمل جلسات بها ومظلات واقية من الشمس، مطالبا الجهات المختصة بسرعة إعداد مشاريـع لتحسين هذه الأودية التي تستقبل أعدادا هائلة من الزوار في الإجازات.

شبكةعيونالإخبارية

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