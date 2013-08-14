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الصحة تحقق في إصدار تقرير طبي لمريض بالخطأ

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الصحة تحقق في إصدار تقرير طبي لمريض بالخطأ الصحة تحقق في إصدار تقرير طبي لمريض بالخطأ

 عبدالعزيز الربيعي (الطائف)

اعترفت الشؤون الصحية في محافظة الطائف بإصدار تقرير طبي وتذكرة مراجعة لمواطن تخص مريضا آخر بالخطأ، مشيرة إلى أنه جرى تحويل الأمر لقسم المتابعة لاستكمال التحقيقات والإجراءات النظامية.يأتي ذلك بعد أن اتهم مواطن في محافظة الطائف مستشفى بإصدار تقرير خاطئ لوالده يخص مريضا آخر في المستشفى، وصرف بموجبه العلاج ما تسبب في مضاعفة آلامه.وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج بن جمعان الحميدان أن المريض دخل المستشفى في الـ16 من رمضان الجاري بسبب وجود جلطات على الرئة وقصور في الدورة الدموية للقلب مع انخفاض أملاح البوتاسيوم، مشيرا إلى أن المريض ظل تحت الرعاية الطبية لمدة ستة أيام، وأخرج من المستشفى بعد تحسن حالته ولكنه حضر في اليوم التالي بسبب مرض آخر وهو وجود نزيف من الجهاز الهضمي وكانت الحالة تستدعي سريرا للعناية المركزة، وبينما كانت أسرة المستشفى كافة مشغولة، جرى التنسيق مع مستشفى خاص بالطائف لاستقبال الحالة على حساب وزارة الصحة.ياتي ذلك ردا على الخبر المنشور بعنوان «مواطن يتهم مستشفى بإصدار تقرير طبي لوالده يخص مريضا آخر».

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