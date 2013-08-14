فعاليات مجتمعية: تغريدات محمد بن راشد طاقة إيجابية

أكد عدد من الفعاليات المجتمعية أن تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في "تويتر" طاقة إيجابية تنطلق من فكره وفلسفته وانفتاحه على ثقافات العالم المختلفة وسعيه الدائم في بناء جسور جديدة مع المجتمع الإنساني، مؤكدين حرص سموه على جذب العديد من الناس لمتابعته صفحته على "تويتر" نظراً لأنه قائد متميز يفتح الباب أمام الجمهور لتقديم مقترحاتهم حول أفضل المبادرات التي يمكن طرحها وتبنيها بما فيه خير الدولة بصورة خاصة والوطن العربي بعامة.

أكد اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نموذج مثالي للقادة والزعماء على مستوى العالم في تواصله مع الجميع عبر وسائل الاتصال الحديثة التي جذبت الملايين لمتابعته.

وقال اللواء المزينة: إن صاحب السمو حول تويتر الى منصة عمل خيري تساعد الملايين من الاطفال والمحتاجين من مختلف الجنسيات على مستوى العالم، وإن الحملات والمبادرات الخيرية والانسانية التي يطلقها سموه تحقق نتائج ايجابية تفوق المتوقع منها وانها تضاعف وتحفز من العمل الخيري لدى المقيمين والوافدين.

واضاف ايضا ان تويتر صاحب السمو أصبح مادة ثرية لكافة وسائل الاعلام على مدار الساعة وان هذا الامر يرسخ للشفافية والانفتاح التي يتميز بها سموه، خاصة وانه يتواصل بطرق إيجابية مع متابعيه على الرغم من المسؤوليات الجمة الملقاة على عاتقه والتي تجعل منه "رجل المستحيل".

ونوه القائد العام لشرطة دبي بالإنابة بان المسؤولين كافة يحاولون التمثل بسموه والسير على نهجه خاصة وان الهدف هو الوصول الى اكبر شريحة ممكنة من الجمهور من مختلف انحاء العالم، وان هذا الامر يرسخ للمكانة المتقدمة التي حققتها دولة الامارات العربية المتحدة في توفيرها كافة وسائل الدعم الانساني والمجتمعي بمعايير عالمية تتميز بالدقة والسرعة.

أحرف من نور

وأشار اللواء خبير خليل ابراهيم المنصوري مدير الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي الى أن تزايد اعداد المتابعين لتغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يدل على المحبة والشعبية الكبيرة التي يتمتع به سموه على مستوى العالم من كافة الجنسيات. وقال اللواء المنصوري: إن عشاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يقدرون بالملايين لما لمسوا من عطاءات سموه ومواصلة جهده لمساعدة الآخرين في كافة انحاء العالم، لافتا الى ان المبادرات تزيد قيمة وعطاء بفكر وقيادة سموه خاصة وانها تنبع من قائد وحاكم انسان ندر وجوده.

وقال: إن التاريخ يسطر يوميا بحروف من نور الاعمال الانسانية التي يطلقها صاحب السمو لمساعدة المحتاجين والمرضى، وانه اول من وظف وسائل التواصل الاجتماعي في نشر القيم الانسانية وتحفيز الاخرين على المبادرة والمشاركة فيها لما فيه فائدة لشرائح الجمهور داخل الامارات وخارجها.

ولفت اللواء المنصوري الى ان تويتر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يتمتع بشعبية كبيرة من قبل الشباب خاصة الذين يتقنون التعامل مع وسائل الاتصال الحديثة والتغريد بإيجابية.

10 ملايين

قال الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الالكترونية: إن وصول عدد متابعي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى مليوني متابع ليس غريباً على سموه وأتوقع أن يزيد عدد المتابعين إلى 10 ملايين متابع خلال سنة، نظرا لأن سموه اول زعيم يطرح للناس كلاما علميا ورصينا من مفكرته ومبادراته ومن توجيهات الشباب والمجتمع والعالم، فسموه أرسى اليوم قواعد جديدة لشبكة التواصل الاجتماعي على مستوى العالم إذا يجدر اليوم أن يكون هناك قادة لتوجيه المجتمع والشباب وطرح فكر اداري جديد.

والحقيقة أن فئة الشباب اليوم تتطلع إلى نماذج القادة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو نموذج القائد المتميز للشباب العربي بصفة عامة ولشباب الامارات بصفة خاصة فهو نموذج متفرد في القيادة والادارة جعل العطاء فكرا منهجيا، واثبت سموه للعالم أن المسلمين لديهم صورة براقة ومشرقة بغض النظر عن أي عرق أو دين.

وأعتقد -والكلام للدكتور العور- أن محمد بن راشد هو مجدد القرن الحادي والعشرين.

مصدر الهام

من جانبها قالت المهندسة جميلة الفندي، مدير عام برنامج زايد للإسكان بالإنابة، ليس غريبا أن يصل متابعو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى مليوني متابع لصفحته على "تويتر"، فهو القائد الفذ الذي يرغب الجميع بالتعرف عليه عن قرب، والمتابعة المباشرة لتغريدات سموه التي تمد العالم بالطاقة الإيجابية، وأصبح سموه مصدراً للإلهام بنظرته العالمية والتي تنبع من أصالة فكره، ويكفي أننا نشهد وبشكل مستمر مسيرته التي تقرن القول بالعمل، فهو رجل الميدان الذي تقترن اقواله بأفعاله.

مليونا متابع هو رقم يمثل قمة من قمم نجاح سموه وثقتنا كبيرة بأن عاشق التحديات سوف يصل إلى قمم أخرى ونجاحات مستمرة، فحرص سموه على التواصل مع الناس عبر المواقع التواصل الاجتماعي جذب اهتمام عدد كبير من المتابعين على صفحته من خلال المواضيع والقضايا المتنوعة التي يطرحها في مختلف جوانب الحياة تتعلق بالوطن والتنمية فضلا عن المبادرات الخيرية والإنسانية الإقليمية والدولية.

قائد فذ

بدوره يقول محمد الشمسي مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة الاتحادي للماء والكهرباء: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هو شخصية محبوبة على المستوى المحلي والعربي والعالمي ورجل مواقف ومبادرات خلاقة في شتى مناحي الحياة، يسعى دائما إلى تلمس احتياجات الناس واياديه البيضاء مشهود لها في المحافل العربية والدولية.

ويتابع الشمسي فيقول: إن سموه ذو خبرة وثقافة واسعة بالتعاطي مع الامور الادارية وكل ما من شأنه تطوير العمل في الحكومة المحلية والاتحادية، وترك بصمات جلية في عقول الناس فهو من القيادات الفذة في عالمنا المعاصر، وقائد قريب من شعبه وقائد من الطراز الأول ودائما ينادي بالمركز الاول واصبح نموذجا يحتذى به في كثير من الدول.

ويضيف: إن سموه يتواصل بشكل مستمر مع الناس عبر قنوات التواصل الاجتماعي وليس بغريب أن يصل متابعوه بل محبوه إلى مليوني متابع وهذا الرقم في دائرة الزيادة باستمرار.

شخصية عالمية فاعلة

وقال ناصر خليفة البدور، وكيل وزارة الصحة مدير منطقة دبي الطبية بالإنابة، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعتبر من أبرز الشخصيات العالمية الفاعلة على صفحات التواصل الاجتماعي وهو ما يؤكد حرصه على التواصل والاستماع الى مختلف الآراء والاقتراحات ليس فقط من المسؤولين وانما من عامة الناس وهو دليل على مدى تواضعه وإنسانيته. واضاف ان وصول عدد المتابعين لسموه الى مليوني شخص يؤكد مدى حب الناس له وحرصهم على متابعته.

شخصية إنسانية

قال خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الاسعاف، إن وصول عدد المتابعين لصفحة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الى مليوني شخص على صفحات التواصل الاجتماعي يعد مؤشراً قوياً إلى تصاعد شعبيته، فهو رجل السياسة والحاكم العربي الوحيد الذي وصل إلى هذه المكانة المرموقة عربياً وعالمياً، لافتا الى أن وصول عدد المتابعين لسموه الى مليوني شخص من مختلف ارجاء المعمورة وضعه في مقدمة الشخصيات العالمية.

وأضاف أن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الانسانية التي ترددت أصداؤها الواسعة في كافة ارجاء المعمورة وضعته في صدارة قائمة الشخصيات الانسانية التي كرست جل وقتها لخدمة الانسانية جمعاء بغض النظر على العرق واللون والديانة. لافتا الى أن الأيادي البيضاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد غطت كافة الجوانب الانسانية، لافتا الى ان مبادرتي دبي العطاء ونور دبي المخصصة للوقاية من العمى استفاد منهما لغاية الآن اكثر من 13 مليون شخص في قارتي آسيا وافريقيا، كما ان مبادرة كسوة مليون طفل التي تم اطلاقها في رمضان الماضي حققت نجاحا فاق التوقعات وهو ما يؤكد المكانة العالمية لسموه. يحرص على التواصل

قال الدكتور مصطفى الهاشمي، نائب مدير منطقة دبي الطبية، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعد من أبرز القادة العالميين الذين يحرصون دوماً على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع عبر أكثر وسائل وقنوات الاتصال تطورا وتأثيرا، وذلك إيمانا منه بدورها ومساهمتها في تفعيل التواصل مع جيل الشباب واستعراض أفكارهم ورؤيتهم في ميادين الحياة المختلفة وباعتبارهم الثروة الحقيقية التي ينعم بها الوطن.

وأضاف أن المبادرات الإنسانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أحدثت أصداء واسعة واستفاد منها لغاية الآن اكثر من 15 مليون شخص من الدول الفقيرة.