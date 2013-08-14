723 ألف مسافر عبر مطارات دبي في 7 أيام

عدد المسافرين عبر مطارات دبي خلال الأسبوع الماضي (إحصائية)

اشاد اللواء محمد احمد المري، مدير عام الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي بالأداء الرفيع لموظفي الادارة في مطارات دبي وتفانيهم في العمل مما سهل من اجراءات السفر على المسافرين خلال الاسبوع الماضي الذي شهد زيادة في اعداد المسافرين القادمين والمغادرين لقضاء اجازة العيد والاجازة الصيفية، حيث بلغ عددهم قرابة 723 الف مسافر.

واضاف اللواء المري ان اقامة دبي تأهبت لزيادة حركة المسافرين منذ شهر رمضان الماضي استعدادا لبدء موسم السفر والاجازة، ووضعت خطة فريق العمل خلال فترة الاجازة وذلك بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.

وقال المري: "قمنا بوضع خطة فريق العمل وزيادة عدد موظفينا في المطار وقام العديد من الموظفين بالعمل لساعات اضافية لتسهيل اجراءات السفر وضمان راحة المسافرين. و لله الحمد نجحت الخطة ولم تواجهنا اي مشاكل او ازدحام في تخليص اجراءات سفر المغادرين والقادمين من والى الامارة. وانني فخور بأداء موظفي الادارة في المطار الراقي وحسن تعاملهم مع الزوار القادمين وايضا المغادرين من الامارة وهو يعكس مدى اهتمامهم براحة المسافرين واعطاء صورة مثالية تعكس مدى رقي وتطور الامارة.".