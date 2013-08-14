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الجيش الحر يقصف نقاط تجمع للقوات الحكومية فى دير الزور بسوريا

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الجيش الحر يقصف نقاط تجمع للقوات الحكومية فى دير الزور بسوريا الجيش الحر يقصف نقاط تجمع للقوات الحكومية فى دير الزور بسوريا

شن مقاتلو المعارضة السورية المسلحة، أمس الثلاثاء، قصفاً مدفعياً على نقاط تجمع للقوات الحكومية فى دير الزور شرقى البلاد، فى الوقت الذى أغارت مقاتلات النظام على مناطق فى ريف حمص واللاذقية ودرعا.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" عن مصادر قولها إن الجيش الحر استهدف بالمدفعية مدرسة "المميزون" فى مدينة دير الزور التى يتحصن فيها عدد كبير من عناصر القوات الحكومية بعد خروجهم من حى الحويقة الاستراتيجى الذى سيطرت عليه المعارضة.

وأضافت أن اشتباكات اندلعت بين مقاتلى المعارضة وقوات النظام فى حى بستان باشا، واستهدف الجيش الحر تجمعات لقوات النظام فى ثكنة "المهلب" و"الدفاع المدنى" فى حلب.

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