دراسة: مكملات فيتامين "د" لا تخفض ضغط الدم المرتفع

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من كلية الطب بجامعة دندى الأسكتلندية عن معلومات جديدة وهامة، بشأن أحد المكملات الغذائية المستخدمة بواسطة الكثير من مرضى الضغط المزمن للمساهمة فى خفض الضغط الدموى المرتفع.

وأشار الباحثون إلى أن حصول كبار السن من مرضى الضغط المزمن، وخاصة الذين يعانون من ارتفاع فى ضغط الدم الانقباضى على المكملات الغذائية من فيتامين د "D" لا يساهم إطلاقاً فى خفض الضغط الدموى المرتفع ولا يعزز صحة الأوعية الدموية كما هو معتقد، وذلك حسبما أظهرت التجارب التى شملت 159 شخصاً، يبلغ متوسط أعمارهم 77 عاما.

وأضاف الباحثون أن هؤلاء المرض حصلوا على المكملات الغذائية من فيتامين "د" كل 3 شهور ولمدة عام كامل، إلا أنه لم يحدث تغيير ملحوظ فى ضغط الدم المرتفع، لافتين فى الوقت نفسه أن فيتامين "د" له فوائد صحية كبيرة فى تعزيز صحة القلب والشرايين المتصلة به، وهو ما سيركزون جهودهم عليه خلال الأعوام القادمة.

جاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية " JAMA Intern Med”. ، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الثانى عشر من شهر أغسطس الجارى.

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