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مصادر: 13 مليون شخص فى ألمانيا مصابون بالآلام المزمنة

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مصادر: 13 مليون شخص فى ألمانيا مصابون بالآلام المزمنة مصادر: 13 مليون شخص فى ألمانيا مصابون بالآلام المزمنة

قال أطباء فى ألمانيا إن الآلام المزمنة أصبحت مرضًا مكلفًا على المستوى الشخصى والاقتصاد الوطنى.

وحسب بيانات جمعية "دى جى اس اس" الألمانية للآلام فإن هناك نحو 13 مليون شخص فى ألمانيا يعانون من الآلام المزمنة.

وقال رئيس الجمعية، توماس إيزنبرج، فى مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الأعباء الاقتصادية الناجمة عن هذه الأمراض جراء العجز عن العمل أو التغيب عنه على سبيل المثال تتراوح بين 20 إلى 30 مليار يورو سنويا.

وطالب إيزنبرج المسئولين فى النظام الصحى وصناع القرار السياسى فى ألمانيا بالاهتمام أكثر بمتطلبات المرضى الذين يعانون من هذه الآلام وأوضح أن الكثير منهم يقولون إنهم يتعرضون لتضليل طويل قبل الوصول للعلاج المناسب.

كما أشار الطبيب الألمانى إلى ضرورة التدخل بسرعة لدى الأطفال لمعرفة سبب شعورهم بالألم حتى لا يصبح مزمنا.

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