رئيس الائتلاف السورى الوطنى: نظام الأسد فى سوريا أصبح فى غرفة الإنعاش

نفى رئيس الائتلاف السورى الوطنى أحمد الجربا صحة بعض الأنباء التى تبثها حكومة الرئيس السورى بشار الأسد حول وجود معسكرات تدريب للجيش السورى الحر فى بلدان الجوار.

وقال الجربا فى تصريح أمس الثلاثاء "إنه لا صحة لوجود معسكرات تدريب للجيش السورى الحر فى أى من بلدان الجوار، فالحدود السورية مفتوحة على مصراعيها، ولا وجود لسيطرة نظام الأسد عليها، والجيش الحر لا حاجة له أن يتدرب فى بلد آخر خارج الأراضى السورية، التى تتوفر مساحات واسعة منها تحت سيطرته ".

وأشار الجربا إلى " انتصارات الجيش الحر وضرورة مواكبة العمل السياسى للعمل العسكرى والتنسيق بينهما، وقد بدا ذلك واضحا فى التوسعة الأخيرة للائتلاف عندما ضم أعضاء من الجيش الحر إلى داخله".

وطالب الجربا " بالابتعاد عن التجاذبات السياسية لمصلحة الثورة، وأنه لابد أن يتم تقليل الخلافات باتجاه التركيز على المزيد من العمل، لأن نظام بشار الأسد فى سوريا يلفظ أنفاسه الأخيرة، وهو فى غرفة الإنعاش التى لن يخرج منها سالما بهمة السوريين الأحرار والثوار الأبطال، الذين يسطرون فى الميدان أعظم الملاحم والانتصارات".

وعبر الجربا عن اعتقاده "أننا أمام فرصة ذهبية فالمعارضة اليوم موحدة تحت مظلة الائتلاف والجيش السورى الحر يتقدم فى أكثر من جبهة، وهذا أفقد نظام الأسد صوابه، فلجأ إلى التشويش وبث الإشاعات والفتن فى محاولات يائسة منه لخلق الشقاق والفرقة، التى لن ينجح فيها، فالشعب السورى يعرف نفاقه ودجله وزيف ألاعيبه".

يشار إلى أن الحرب الأهلية الدائرة فى سوريا، قد أودت بحياة أكثر من 100 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة.