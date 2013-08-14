ديل بوسكي: إسبانيا تمتلك منتخبا للحاضر والمستقبل

أكد فيسينتي ديل بوسكي المدير الفني للمنتخب الإسباني أن منخب بلاده يمتلك الحاضر والمستقبل في عالم كرة القدم لأنه يضم "لاعبون في كل المراكز".

وقال ديل بوسكي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء قبل مواجهة الإكوادور وديا "إننا منتخب مستقر للغاية، قليلون تخطوا حاجز الثلاثين".

ويلتقي المنتخب الإسباني – بطل أوروبا والعالم – مع نظيره الإكوادوري في مباراة ودية بالعاصمة جواياكيل في إطار مباريات الأجندة الدولية للفيفا.

وأشار ديل بوسكي إلى انه تم استدعاء عدد من لاعبي منتخب تحت 21 عاما لصفوف المنتخب الأول لأنهم "أبطال أوروبا".

وأوضح المدرب أنه سيحاول تجربة الـ17 لاعبا الذين استدعاهم لهذا اللقاء الودي.

وبخصوص الخسارة المذلة أمام البرازيل في نهائي كأس القارات بثلاثية نظيفة أشار إلى أن السبب كان الاجهاد البدني الشديد.

وأوضح ديل بوسكي رأيه بأنه من وجهة نظر عامة فلا توجد فوارق بين كرة القدم الأوروبية واللاتينية وقال "الكرة تمت عولمتها ولا توجد فوارق مثل الماضي".