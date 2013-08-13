غدا استلام أول طائرة من نوع "بوينج" لحساب شركة الخطوط الجوية العراقية

أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم الثلاثاء، أنها ستستلم غدا الأربعاء أول طائرة من نوع بوينج"737 – 800 " لحساب شركة الخطوط الجوية العراقية .

ونقل بيان للوزارة اليوم الثلاثاء عن مساعد مدير عام الشركة مجيد العامرى قوله "ستقوم الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية غدا باستلام طائرة من نوع بوينج (737 – 800)، تمثل أول طائرة من صفقة مع شركة بوينج تضم 30 طائرة سيتم استلامها تباعا حتى عام 2017".

وأوضح العامرى أن هذا النوع من الطائرات، يعتبر ذا مواصفات حديثة وتكنولوجيا متطورة، ويحتوى على 12 مقعدا درجة ممتازة و150 مقعدا سياحيا، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو جزء من البرنامج المهم الذى بدأته الخطوط الجوية العراقية بتوجيه ودعم من وزير النقل العراقى هادى العامرى، والذى يهدف إلى تطوير عمل الخطوط الجوية بإضافة طائرات حديثة من نوع بوينج وإيرباص، بما يجعلها فى طليعة الشركات المتقدمة.

وأضاف أن "هناك خطوات مهمة قامت، وستقوم بها الشركة انسجاما مع التطور الكبير فى عملها منها على سبيل المثال افتتاح العديد من المكاتب خارج العراق، وتعيين أكثرمن 200 مضيف ومضيفة وفتح دورات تدريبية للطيارين والمهندسين الجويين".

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