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وزير الخارجية: لابد أن نتعامل مع "حماس".. لكن لن نعطي مترا واحدة من أرضنا لأحد

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وزير الخارجية: لابد أن نتعامل مع "حماس".. لكن لن نعطي مترا واحدة من أرضنا لأحد وزير الخارجية: لابد أن نتعامل مع "حماس".. لكن لن نعطي مترا واحدة من أرضنا لأحد

كتب : محمد عاشور الثلاثاء 13-08-2013 21:55

قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية، إن لم تتخذ الإمارات بديلة عن قطر، موضحا أن مصر تتعامل مع الجميع ليكون لها خيارات عديدة وليست بدائل.

وأضاف فهمي، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، إن مصر تقوم بإعادة تقييم علاقاتها مع كافة الدول بما فيها إيران، وتابع "لابد أن نتعامل مع حماس لأنها على حدودنا"، مؤكدا أن المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية احتمالاتها ضعيفة.

وأكد أنه "لابد من غلق الأنفاق الحدودية لأنها تمس بالأمن القومي المصري والسيادة، بما لايخل من توفير الاحتياجات للفلسطينيين"، وأضاف "ليس ورادا ولن يكون هناك احتمال أن نتنازل عن متر واحد من أرضنا لأحد".

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