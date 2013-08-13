محمود مسلم: "الإخوان" تسير بمبدأ "أما معي وإما ضدي".. وحكومة "الببلاوي" بطيئة

كتب : فاطمة النشابي منذ 20 دقيقة

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن عددا كبيرا من المحافظين الجدد ينتمي للمؤسسة العسكرية ولديهم خبرة إدارية، وعدد كبير منهم عليهم توافق مجتمعي، مشيرا إلى أن حزب مصر القوية هو فرع من فروع جماعة الإخوان المسلمين، بخاصة أنه بعد ثورة 30 يونيو انكشفت جميع الحقائق.

وانتقد مسلم، في لقائه عبر برنامج الحدث المصري، على شاشة "العربية الحدث" مع الإعلامي محمود الورواري، تأخر توقيت إعلان حركة المحافظين، كما انتقد موقف حكومة دكتور حازم الببلاوي "هناك حالة من البطء الشديد التى تتعامل به"، مشيراً إلى إنه "لابد أن يكون التحرك أسرع والقرارات أقوى من ذلك".

وعن القائمة السوداء التى أعلنتها جماعة الإخوان المسلمين للإعلامين، قال مسلم إنه من الشرف وجود اسمه في هذه القائمة، بخاصة إن كان التصنيف جاء بأنه ينحاز للشعب المصري، وأشار إلى أن القائمة ضمت عددا كبيرا ممن منحوا الإخوان أصواتهم في الانتخابات، فالإخوان جماعة بلا قيم وتسير بمبدأ "إما معي وإما ضدي"، وإنها "جماعة لا ترى إلا نفسها، فهي ليست جماعة دينية أو سياسية بل جماعة إرهابية، حيث للجميع الشرف إن يكون مع الشعب وضد الإخوان".

وعن أهم أولويات المحافظين الجدد في المرحلة القادمة، قال "أن ينقل المحافظ مشاكل المواطنين، وأن يكونوا على تواصل بشكل مستمر معهم، وإن يعملوا على حل مشاكل الاقتصاد والأمن".