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بالصور| نجوم Star Trek into Darkness يقرعون الطبول اليابانية للدعاية للفيلم

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بالصور| نجوم Star Trek into Darkness يقرعون الطبول اليابانية للدعاية للفيلم بالصور| نجوم Star Trek into Darkness يقرعون الطبول اليابانية للدعاية للفيلم

كتب : إنجي رأفت منذ 43 دقيقة

حضر نجوم فيلم Star Trek into Darkness مؤتمرا صحفيا في اليابان للدعاية للفيلم.

وتألقت الممثلة أليس إيف التي تشارك في بطولة الفيلم، في المؤتمر الصحفي، حيث ظهرت في فستان أسود طويل وحذاء بكعب عالٍ لونه أسود.

وقام الممثلان كريس باين وزاكاري كوينتو باللعب مع أليس إيف على إحدى الآلات الموسيقية التقليدية في اليابان تُعرف باسم Japanese Drum & Bamboo Flute، يستخدمها اليابانيون أثناء احتفالاتهم.

الفيلم من إخراج جي جي إبرامز، ويشارك في بطولته زوي سالدانا وكارل أوروبن، ومن المنتظر عرضه في اليابان 23 أغسطس الجاري.

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