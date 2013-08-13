ائتلاف شباب الثورة بأسوان يرحب بتغير المحافظ



> اعرب ائتلاف شباب الثورة باسوان عن ترحيبه بتغيير محافظ اسوان الحالى اللواء اسماعيل عطية، وتعيين اللواء مصطفى يسرى، بدلا منه .

وقال وائل رفعت المتحدث الاعلامى لائتلاف شباب الثورة باسوان، بان المحافظ السابق تم تعينه فى اخر حركة للمحافظين فى عهد الرئيس المعزول مرسى وانه كان دائم التردد على مكتب الارشاد وان تعينه تم بناءا على توصيات من جماعة الاخوان والجماعة الاسلامية باسوان.

واضاف انه من غير المعقول استمراره فى المحافظة بعد ثورة 30 يونية واننا كنا سمنعه من دخول المحافظة اذا استمر فى التعديل الاخير وتمنى وائل رفعت من المحافظ الجديد ان يقوم بتطهير مؤسسات المحافظة من الاخوان وخاصة المناصب التى استولوا عليها بعد تولى الرئيس المعزول الحكم والبدء فى مخطط اخونة الدولة.