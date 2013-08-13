أرقام قياسية لكليب "تعبت منك" لإليسا على "يوتيوب"

مع كل عمل تصوره الفنانة إليسا يصاحبه رد وكلام إن كان لناحية الصورة والإخراج، ومؤخراً أصدرت إليسا الكليب المصور لأغنية "تعبت منك" والتي تخطت سبة سماعها على "اليوتيوب" قبل تصويرها أكثر من 7 ملايين مستمع وهو رقم قياسي لا يمكن إلا لفنانة عالمية أن تحققه. هذا ما دفع بإليسا لتصويرها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج سليم الترك.

وبعد كليب "أسعد وحدة" والتي عادت به إليسا للتعاون مع المخرج اللبناني سليم الترك بعد خصام معه دام لست سنوات، عاد التعاون من جديد بينهما، في كليب "تعبت منك" في فكرة تظهر خلاله إليسا للمرة الأولى وكأنها منكسرة، استطاع من خلالها سليم أن يجعلنا نصدق بالفعل أن اليسا امرأة ضعيفة وتأخذنا معها إلى عالم الرومانسية وهو اللون الذي لطالما اشتهرت به الفنانة.

ويبدو ان اليسا سعيدة بالنتيجة الجديدة حيث تخطى كليبها على "اليوتيوب" خلال أيام النصف مليون مشاهدة، وهذا يظهر من جديد نجاح هذه النجمة في كل عمل تقدمه وزيادة جيشها من المحبين المستعد للمحاربة من أجلها بشتى الوسائل.

ورغم انتقاد البعض اليسا على مشهد تصويرها بالحمّام، إلا أن هذا الأمر ليس بغريب كونها عودتنا على الجرأة التي تقدمها، وتمثل الإثارة البعيدة عن الإبتذال والمليئة أنوثة. كما سبق وصورت إليسا إعلانا لصابون "لوكس" في البانيو.

مواقع التواصل الإجتماعي على "الفيس بوك" و"انستغرام" و"تويتر" وصفت إطلالتها في هذا الكليب كأميرة "برنسيسة" والأكثرية على "أنستغرام" اتفقت على أن الملابس التي ارتدتها اليسا في الكيلب كانت في غاية الأناقة من "توم فورد" ونشرت لقطة عفوية مع مخرج الكليب سليم الترك.

لتفاصيل أكثر عن كليب الأغنية شاهد هذا الفيديو