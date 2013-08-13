عدد جديد من نشرة «رحلة الأمل» ومزاد على لوحات مسابقتها في حفل خيري

تضمن العدد الجديد من نشرة «الأمل» الصادرة عن المكتب التنفيذي لرحلة الأمل تقريرا عن الزيارة المباركة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد خلال شهر رمضان المبارك الى النادي الكويتي الرياضي للمعاقين ضمن جولاته الرمضانية على عدد من المؤسسات وجمعيات النفع العام، وقد شكر سموه رئيس وأعضاء النادي على جهودهم المبذولة مشيدا بانجازاتهم الرياضية وما حققوه من بطولات في جميع المحافل الإقليمية والدولية لرفع راية الكويت، لاسيما على صعيد المنافسات الرياضية، متمنيا سموه لهم التقدم والنجاح. كما تضمنت النشرة عددا من الأخبار والمتابعات لأنشطة المكتب التنفيذي لرحلة الأمل واللقاءات الدورية التي يقوم بها رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي مع عدد من الجهات الداعمة والمساعدة في تنظيم وتسهيل الرحلة، حيث استعرضت الإدارة التنفيذية مع مجلس الأمناء ما تم تنفيذه من خطة الانطلاق والتعاون الذي يقوم به المكتب مع الأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكذلك مع رئيس مجلس إدارة شركة «أجيليتي للمخازن العمومية» طارق السلطان وعدد من القيادات التنفيذية في الشركة، حيث تم استعراض تصورات شركة أجيليتي للخطوط العريضة للخطة اللوجستية لمسار القارب في رحلته المقررة وفقا لخبراتها في هذا المجال. كما تضمنت النشرة تغطية شاملة للمزاد والحفل الخيري الذي أقيم على عدد من لوحات مسابقة رحلة الأمل برعاية السفير الأميركي في الكويت ماثيو تولر وبحضور حاشد من كبار الشخصيات. وكذلك تضمنت النشرة خبرا عن اختتام البرنامج التدريبي لمجموعة من المتطوعين لكيفية التعامل مع المعاقين ذهنيا، حيث قام مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين بتدريب 50 متطوعا من فريق نشر المحبة، بالإضافة إلى عدد من التقارير والأخبار الخاصة.