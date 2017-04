Tarsem Singh يعود مع فيلمين جديدين

بعد أن قدّم لنا مجموعة من الأفلام الجيّدة أذكر منها The Cell و The Fall و Immortals، يحضّر المخرج الهندي Tarsem Singh فيلماً جديداً عنوانه The Panopticon سيكون من إنتاج شركة Good Universe. الفيلم من نوع الأكشن والتشويق ومطعّم بعناصر خيالية علمية كتب له السيناريو Craig Rosenberg. قصة الفيلم محورها رجل عادي يرسل إليه طرد غريب يتضمن رسالة صوتية مسجلة تعلمه بأن العالم سينتهي وهو الوحيد الذي يمكنه إنقاذه ولكن لينجح بمهمته يجب أن يفك لغز ما بوقت محدد. أما الفيلم المقبل للمخرج فعنوانه Selfless من بطولة Ryan Reynolds من المتوقّع إطلاقه في الصالات في 26 سبتمبر عام 2014.