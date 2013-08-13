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"فنان العرب" مسك ختام "ليالي دبي"

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"فنان العرب" مسك ختام "ليالي دبي" "فنان العرب" مسك ختام "ليالي دبي"

اختتم "فنان العرب" محمد عبده حفلات "ليالي دبي في العيد" التي تُقام بتنظيم من مؤسسة دبي للإعلام ومركز دبي التجاريّ العالميّ، وسط إقبال وحضور جماهيريّ كبير أمام أكثر من 3000 شخص في مدرّجات قاعة الشيخ راشد في مركز دبيّ التجاريّ العالميّ، حيث غنّى فيها فنّان العرب حتّى الساعة الثالثة صباحاً أجمل أغانيه القديمة والجديدة.
أطلّ فنان العرب على مسرح ليالي دبي حوالى الساعة العاشرة والنصف، وسط عاصفة من الهتاف والتصفيق من قبل الجمهور الذي تفاعل مع أغانيه، على مدى 4 ساعات من الأجواء التي غلب عليها الفرح بعودة النجم العربي الكبير إلى مهرجانات "ليالي دبي"، بعد غياب، وقد اختتمها بأغنيته الشهيرة "لنا الله".
وحول مشاركته في "ليالي دبي" قال فنان العرب:"مرّ زمن على إحياء حفلات "ليالي دبي" الحلوة، وأنا اليوم في دبي التي تستقبل ضيوفها في هذه المناسبة الجميلة، حيث تقضي الأسر العربية والخليجيّة كلّ ما تتمناه في بلدهم الثاني".
وأضاف: "حرصت على تقديم مجموعة من الأغاني المختلفة عن الحفلة الأخيرة التي قدمتها للإذاعة مؤخّراً، لأنّني أعرف جيّداً جمهوري، وأنا مشتاق جداً لليالي دبي وأهل دبي، فلست غريباً عنهم، وهم أهلي وأخواني وأصحابي، وتجمعني بهم صداقة قديمة. وهي مناسبة أيضاً لأتوجه بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك للأمة العربية والإسلامية، أعاده الله على الجميع بالخير اليمن والبركات".

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سيدتي

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