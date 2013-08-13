محافظ قنا الجديد: الملف الأمنى والبطالة على قائمة أولوياتى

قال محافظ قنا الجديد اللواء عبد الحميد الهجان، فى أول تصريح له، لـ"اليوم السابع" عبر مكالمة هاتفية قبيل توجهه إلى قنا غدا لاستلام مهام عمله، إنه سيسعى جاهدا لتلبية مطالب مواطنى قنا وفى مقدمتها محاولة القضاء على الصراعات الثأرية بالمصالحات الشعبية.

وأضاف: "سأبذل قصارى جهدى من خلال العمل الميدانى للتعرف عن قرب على مشكلات المجتمع القنائى وتحقيق الأمن الكامل للمواطنين وخلق فرص عمل للشباب لعلاج مشكلة البطالة من خلال جلب استثمارات جديدة إلى المحافظة".

واستطرد أن الملف الأهم الذى يجب أن يحظى بالأولوية هو الاستثمار، حيث إنه المحرك الأساسى للتشغيل‏، ‏خلال المرحلة المقبلة لزيادة فرص العمل‏ والقضاء على البطالة.‏