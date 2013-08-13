محافظ الشرقية :لا أنتمى لأى فصيل سياسى وأسعى لتحقيق مطالب المعاقين



> قال الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان محافظ الشرقية الجديد بعد أداء اليمين الدستورية اليوم أنه لا ينتمى لاى فصيل سياسى وانه رجل جاء من منصه العلم والعلماء ويعى جيد كلمة الموضوعية فى كل شيئ مطالبا جميع فئات العمل للمشاركة معه للنهوض بالمحافظة .

وأوضح عثمان أن الشرقية من المحافظات العريقة والتى تحتاج إلى جهد كبير وأنه من أولى اهتماماته هى انهاء مشكله اعتصام المعاقين لأن الحكومة تكفل لهم كل الحقوق .

وأوضح عثمان ردا على إقالة قيادات الإخوان الذين تولو مناصب تنفيذية فى عهد الرئيس المعزول مرسى ان المعيار الاول لبقاء اى قيادة او مسئول هو الجد والاجتهاد فى العمل والنهوض بالمحافظة , مشيرا انه سوف يصل المحافظة صباح غدا الاربعاء لبدء العمل بالديوان العام .