الأمم المتحدة تبذل جهودا للإفراج عن المروحية المختطفة في دارفور

أكد ممثل بعثة الأمم المتحدة في دارفور كريستوفير تشيكمانيك أن البعثة تبذل كل جهود ممكنة للإفراج السريع عن طاقم المروحية من طراز “مي-8″ المختطفة من قبل المتطرفين في دارفور.

وقال الممثل في حديثه لوكالة “ايتار-تاس”: “لدينا اتصالات وثيقة مع ممثلي الحكومة السودانية والشركة التي تملك المروحية”، مضيفا ان البعثة لا تملك اية معلومات حول الافراج عن اعضاء الطاقم، وسبق أن أعلن كريستوفير تشيكمانيك أن المروحية التي تم الاستيلاء عليها في 3 أغسطسكانت تابعة لشركة روسية ولم تكن تحمل اية علامات للأمم المتحدة.

وكان طاقم المروحية يتكون من مواطن سوداني ومواطنيْن أوكرانييْن. وكانت على ظهر المروحية عند اختطافها حمولة تعود الى بعثة يوناميد الاممية في جنوب دارفور، وقامت بهبوط اضطراري في جنوب شرق من مدينة نيالا بدارفور، حيث استولى عليها المسلحون المتطرفون.