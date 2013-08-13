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عالج نفسك بنفسك من حركات الجسم التى لا تستطيع السيطرة عليها

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عالج نفسك بنفسك من حركات الجسم التى لا تستطيع السيطرة عليها عالج نفسك بنفسك من حركات الجسم التى لا تستطيع السيطرة عليها

أكد الدكتور محمود عبد الرحيم غلاب، أستاذ علم النفس الأسبق بجامعة القاهرة أن هناك قدرات دفينة فى الإنسان يمكنه من خلالها التغلب على أى حركات أو تحركات جسمانية لا يتحكم فيها الإنسان، وتصدر من أعضاء جسمه المختلفة، دون أن يكون له دخل فيها، فمثلا يعانى البعض من حركات غير منتظمة فى أماكن غير ثابتة فى الجسم بين الحين والآخر.

ولا يستطيع الغالبية العظمى ممن يعانون من هذه الظواهر والتحركات التى لا يتحكمون فيها واللا إرادية من السيطرة عليها ولكن يؤكد الدكتور محمود أن أفضل الطرق لإيقاف هذه المشكلة التى تحاصر نفسيه الإنسان وتجعله طوال الوقت يتذكر أن لديه مشكلة كبيرة.

وكذلك انغماس الشخص فى عمله والكد فيه باجتهاد، يفيده كثيرا، وهذه المشكلة من الاهتزازات أو التحركات غير المبررة من قبل أعضاء الجسم المختلفة فى أوقات غير مناسبة، تحدث فى الغالب بسبب اضطراب واضح فى أعصاب الجسم، وبالتالى فإذا استخدم الإنسان جسده فى الرياضة والعمل وكل ما هو مفيد وأبعد كل ما يجعله مشدود الأعصاب، أصبح معالجا لنفسه بنفسه من هذه الظواهر غير الطبيعية.

الأزمة فى ترتيب الإنسان لحياته والتخلص من كل ما يفقده اتزانه أو أى ضغط يمارس عليه، أو يمارسه على نفسه ومن ثم يقوم بتناول الطعام الصحى الذى لا يسبب مشكلات فى الأعصاب أو المعدة وبعدها يحاول ممارسة بعض التمرينات الرياضية ومن الأفضل أن يحترف المريض معينة وهو ما يفيده جدلا من الناحية العصبية والنفسية.
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مصر 365

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