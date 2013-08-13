رشق حافلة إسرائيلية بالحجارة قرب "حائط البراق"

أصيبت بعد ظهر اليوم سيدة إسرائيلية بجروح طفيفة جراء رشق الحافلة التى تستقلها بالحجارة عند باب المغاربة (أحد أبواب المسجد الأقصى) فى مدينة القدس المحتلة.

وبحسب شهود عيان فقد تحطمت أكثر من نافذة من نوافذ الحافلة جراء رشقها بالحجارة لدى مرورها قرب باب المغاربة المؤدى إلى حائط البراق (الحائط الغربى للمسجد الأقصى).

ولم يتسن على الفور معرفة هوية راشقى الحجارة أو الحصول على تعليق من السلطات الإسرائيلية على الحادث.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية خلال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة، لغير المسلمين بدخول الأقصى بدءً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الحادية عشر ظهراً، ومن بعد صلاة الظهر وحتى الثانية بعد الظهر، دون موافقة مديرية الأوقاف الإسلامية الجهة المسئولة عن إدارة المسجد، بحسب مراسل الأناضول.