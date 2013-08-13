شرطة دبي تلقي القبض على شخصين آسيويين بحوزتهما 7 كجم هيروين

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي اليوم أنها القت القبض على شخصين آسيويين بحوزنهما /710/ كبسولات بوزن إجمالي حوالي سبعة كيلوجرامات من مادة الهيروين المخدرة تزيد قيمتها المادية عن /525/ ألف درهم في منطقة المحيصنة بدبي في الشهر الماضي.

وقالت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي في بيان صحافي صدر عنها إنه ورد إليها معلومات دقيقة تفيد أن المدعو "أ.ح.م" ـ آسيوي الجنسية 57 سنة متزوج ومهنته سائق شاحنة ـ سيقوم باستلام كمية كبيرة من مادة الهيروين المخدرة من شخص آخر بهدف تخزينها بداية والتصرف بها لاحقا بناء على توجيهات سيتلقاها من أحد المهربين الكبار المقيمين في إحدى الدول الآسيوية.

وأضافت أنه بعد التحقق من صحة المعلومات الواردة بشأن المتهم الأول توجه على الفور فريق من إدارة المكافحة الدولية برئاسة أحد الضباط إلى الهدف في منطقة المحيصنة ثم تمت مباغتته من قبل رجال الفريق أثناء تسلمه من المتهم الثاني المدعو "م.ب.أ" ـ آسيوي الجنسية 48 سنة متزوج ـ كيسا بلاستيكيا فيه كمية المخدرات المتفق عليها.

وأشارت إلى أن المتهم الثاني حاول الفرار من المكان لحظة شعوره بانكشاف أمره غير أن رجال المكافحة تمكنوا من محاصرته وإلقاء القبض عليه في صندوق لإحدى الشاحنات المتوقفة في المكان حيث اقتيد الاثنان إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي و أقر الأول إثر الاستفسار منه عن العملية باستلامه كيس السموم البيضاء من المتهم الثاني كما أقر الأخير بما اقترفه من فعل إجرامي إذ أقدم على نقل وتسليم كيس الكوكايين للمتهم الأول.

وكشفت الإدارة عن أن المتهمين كانا بحوزنهما /710/ كبسولات بوزن إجمالي حوالي سبعة كيلوجرامات من مادة الهيروين المخدرة تزيد قيمتها المادية عن /525/ ألف درهم وقد أحيلا إلى الجهات القضائية المختصة أصولا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما بعد أن أسندت لكليهما تهمة حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وترويجها.

وأشاد العقيد خالد الكواري مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي بالنيابة بالفريق المنفذ للعملية ضباطا وصف ضباط وأفرادا ..مثمنا فيهم سرعة التحرك ويقظتهم وفطنتهم في السيطرة على المواقف الحرجة مما مكنهم من إلقاء القبض على المتهم الثاني حين حاول يائسا الفرار من المكان بسرعة وزمن قياسيين.

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