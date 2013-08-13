بدء التحقيق في واقعة اعتداء أنصار مرسي على سنترال الدقي

تباشر نيابة الدقي، برئاسة المستشار شريف توفيق، الثلاثاء، بإشراف المستشار محمد عبدالقادر، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، التحقيق في واقعة اعتداء أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، على سنترال الدقي، أثناء تنظيمهم مسيرة كانت تجوب المنطقة، في طريقها إلى ميدان النهضة بالجيزة، كما كلفت النيابة الشرطة بإجراء المعاينة لمكان الواقعة. وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها النيابة أن أنصار الرئيس المعزول قاموا بتحطيم واجهات السنترال، بعدما قاموا بالاعتداء على بعض الموظفين بداخله، الأمر الذي آثار الرعب والفزع بين العاملين، الذين تركوا أماكن عملهم إلى الخارج، خشية إصابتهم. وذكر ناصر محمد سيد، موظف بالسنترال، في أقواله أمام النيابة، أنهم فوجئوا بأنصار مرسي يقومون بالاعتداء على بعض الموظفين عندما حاولوا الخروج لاستكشاف ما يحدث خارج السنترال، وأن بعض الملتحين الذين رفعوا الأعلام والرايات السوداء، حاولوا الاعتداء على الماره بالشارع الرئيسي، عندما رفضوا مشاركتهم في مسيرتهم التي كانت في طريقها إلى ميدان النهضة، كما ورد في نص التحقيقات. وكان الموظفون حرروا محضرًا بقسم شرطة الدقي، الذي أخطر النيابة بالواقعة وتولت التحقيق.

شبكةعيونالإخبارية

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